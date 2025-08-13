Íþróttir | Golf | mbl | 13.8.2025 | 16:35

Markús og Eva í 64-manna úrslit

Markús Marelsson, Arnar Daði Svavarsson, Guðjón Frans Halldórsson og Gunnar …
Markús Marelsson, Arnar Daði Svavarsson, Guðjón Frans Halldórsson og Gunnar Þór Heimisson tóku allir þátt í höggleiknum á Írlandi. Markús var sá eini sem komst áfram. Ljósmynd/GSÍ

Markús Marelsson úr Golfklúbbnum Keili tryggði sér sæti í 64-manna úrslitum á The Boys Amateur-mótinu á Írlandi með því að hafna í 42. sæti höggleiksins í gær. Mótið er eitt það sterkasta fyrir 18 ára og yngri.

Markús lék hringina tvo á tveimur höggum undir pari og heldur þar með áfram í útsláttarhluta mótsins, þar sem verður leikin holukeppni.

Í fyrsta leik holukeppninnar mætir hann Frakkanum Tom de Herrypon í dag.

Alls tóku fjórir íslenskir kylfingar þátt í höggleiknum en þeim Arnar Daði Svavarsson, Guðjón Frans Halldórsson og Gunnar Þór Heimisson tókst ekki að vera á meðal 64 efstu.

Eva í 49. sæti og komst áfram

Eva Kristinsdóttir úr Golfklúbbi Mosfellsbæjar komst sömuleiðis í 64-manna úrslit á The Girls Amateur-mótinu í Wales, sem er eitt sterkasta mótið á ári hverju ári fyrir kylfinga 18 ára og yngri.

Eva lék hringina tvo í höggleiknum á fimm höggum yfir pari og endaði þannig jöfn í 49. sæti. Þar með fer hún áfram í útsláttarhluta mótsins og tekur þátt í holukeppni.

Mætir Eva hinni spænsku Blanca Gómez-Balboa í dag.

Einn íslenskur kylfingur til viðbótar, Auður Bergrún Snorradóttir, tók þátt í höggleiknum en tókst ekki að tryggja sér sæti í 64-manna úrslitum.

Eva Kristinsdóttir komst áfram.
Eva Kristinsdóttir komst áfram. Ljósmynd/GSÍ
mbl.is
Fleira áhugavert
Vonast eftir „góðu samtali“ á Alþingi Segir að gefa þurfi bókstöfunum tækifæri Óvenju mörg viðvörunarljós en vonandi bara áróður Hliðið ætti ekki að fara framhjá neinum
Fleira áhugavert
Stórt skref í átt að borgarlínu á sunnudaginn Grunnurinn að hrolli ferðaþjónustunnar Almenningur ræður ekki við verð íbúða Segir að gefa þurfi bókstöfunum tækifæri