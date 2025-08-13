Markús og Eva í 64-manna úrslit

Markús Marelsson úr Golfklúbbnum Keili tryggði sér sæti í 64-manna úrslitum á The Boys Amateur-mótinu á Írlandi með því að hafna í 42. sæti höggleiksins í gær. Mótið er eitt það sterkasta fyrir 18 ára og yngri.
Markús lék hringina tvo á tveimur höggum undir pari og heldur þar með áfram í útsláttarhluta mótsins, þar sem verður leikin holukeppni.
Í fyrsta leik holukeppninnar mætir hann Frakkanum Tom de Herrypon í dag.
Alls tóku fjórir íslenskir kylfingar þátt í höggleiknum en þeim Arnar Daði Svavarsson, Guðjón Frans Halldórsson og Gunnar Þór Heimisson tókst ekki að vera á meðal 64 efstu.
Eva Kristinsdóttir úr Golfklúbbi Mosfellsbæjar komst sömuleiðis í 64-manna úrslit á The Girls Amateur-mótinu í Wales, sem er eitt sterkasta mótið á ári hverju ári fyrir kylfinga 18 ára og yngri.
Eva lék hringina tvo í höggleiknum á fimm höggum yfir pari og endaði þannig jöfn í 49. sæti. Þar með fer hún áfram í útsláttarhluta mótsins og tekur þátt í holukeppni.
Mætir Eva hinni spænsku Blanca Gómez-Balboa í dag.
Einn íslenskur kylfingur til viðbótar, Auður Bergrún Snorradóttir, tók þátt í höggleiknum en tókst ekki að tryggja sér sæti í 64-manna úrslitum.