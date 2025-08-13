Systkinin unnu bæði

Systkinin Dagbjartur og Perla Sól Sigurbrandsbörn, kylfingar úr GR og GKG, náðu besta árangri áhugakylfinga á Íslandsmótinu í golfi um liðna helgi. Dagbjartur hlaut fyrir vikið Björgvinsskálina og Perla Sól vann Guðfinnubikarinn.
Dagbjartur stóð uppi sem Íslandsmeistari í fyrsta sinn í karlaflokki og Perla Sól varð í þriðja sæti í kvennaflokki á eftir atvinnukylfingunum Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur og Huldu Clöru Gestsdóttur.
Er þetta í fyrsta skipti sem systkini vinna bæði Björgvinsskálina og Guðfinnubikarinn.
Björgvinsskálin er veitt til heiðurs Björgvini Þorsteinssyni, en árið 2021 voru liðin 50 ár frá því að Björgvin varð í fyrsta sinn Íslandsmeistari í golfi. Björgvin varð sexfaldur Íslandsmeistari og er næst sigursælasti kylfingur Íslandsmótsins í karlaflokki. Var þetta í fimmta skipti sem viðurkenningin er veitt.
Guðfinnubikarinn er veittur til heiðurs Guðfinnu Sigurþórsdóttur, fyrstu konunni sem fagnaði Íslandsmeistaratitlinum í golfi í kvennaflokki árið 1967. Var þetta í annað skiptið sem viðurkenningin er veitt.