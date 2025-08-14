Gunnlaugur Árni úr leik

Gunnlaugur Árni Sveinsson, kylfingur úr GKG, tapaði naumlega fyrir Bandaríkjamanninum Max Herendeen í 64-manna úrslitum U.S. Amateur-mótsins í San Francisco í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum í gærkvöldi.
Gunnlaugur Árni tapaði fjórum holum í holukeppninni og vann Herendeen því 4/3 sigur.
Áður hafði íslenski kylfingurinn komist örugglega áfram í holukeppnina með því að leika hringina tvo í höggleiknum á pari og hafna þannig í 14. sæti.
Herendeen er öflugur andstæðingur en hann er í 17. sæti á heimslista áhugakylfinga og tók til að mynda þátt í sínu fyrsta PGA-móti fyrir tæpum þremur vikum, þegar Herendeen hafnaði í 93. sæti í 3M Open-mótinu.