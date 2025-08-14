Markús í 32-manna úrslit

Markús Marelsson úr Golfklúbbnum Keili tryggði sér sæti í 32-manna úrslitum á The Boys Amateur-mótinu sem fram fer þessa dagana á Írlandi og er eitt það sterkasta á ári hverju fyrir kylfinga 18 ára og yngri.
Í 64-manna úrslitum í gær mætti Markús Frakkanum Tom De Herrypon, sem lék höggleikinn á sjö höggum undir pari og einna best allra kylfinga.
Leikurinn var í járnum frá upphafi og mátti lítið skilja þá félaga að. Leikurinn endaði með sigri Markúsar á 18. holunni.
Tryggði hann sér því sæti í 32-manna úrslitum gegn Hollendingnum Youp Orsel. Orsellék höggleikinn á fjórum höggum undir pari og má því búast við öðrum hörkuleik hjá Markúsi í dag.