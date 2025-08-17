Lokadagurinn skemmdi fyrir Haraldi

Atvinnukylfingurinn Haraldur Franklín Magnús hafnaði í 39. sæti á Vierumäki Finnish Challenge-mótinu á Áskorendamótaröðinni í golfi um helgina.
Haraldur var ofarlega fyrir daginn í dag en hann lék fyrstu þrjá hringina á samtals átta höggum undir pari. Íslenski kylfingurinn lék hins vegar á 74 höggum, tveimur höggum yfir pari, í dag og fór niður um 24 sæti á milli daga.
Guðmundur Ágúst Kristjánsson var einnig á meðal þátttakenda á mótinu. Hann komst ekki í gegnum niðurskurðinn eftir tvo hringi og endaði í 91. sæti á einu höggi yfir pari.