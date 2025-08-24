Fyrsti sigur Fleetwood á PGA mótaröðinni

Tommy Fleetwood vann sinn fyrsta sigur á PGA-mótaröðinni í golfi í dag en þetta var í 164. skiptið sem hinn 34 ára enski kylfingur tekur þátt í mótaröðinni.
Tilfinningarnar báru Fleetwood ofurliði þegar sigurinn lá fyrir, en hann lauk keppni á 18 höggum undir pari.
„Þegar þú hefur tapað svona oft, þá lítur þriggja högga forysta á síðustu holu út fyrir að vera minni en hún er. Stuðningsmennirnir eru ótrúlegir, ég er svo heppinn að hafa þennan sérstaka stuðning og ég vona að allir viti hversu þakklátur ég er fyrir hann,“ sagði Fleetwood í samtali við BBC.
Fleetwood sem er stuðningsmaður Everton í enska fótboltanum er einn vinsælasti leikmaður mótaraðarinnar og mátti heyra það glögglega á áhorfendum sem fögnuðu honum vel og innilega á meðan á mótinu stóð.