Íþróttir | Golf | mbl | 25.8.2025 | 19:45

Flottur árangur Guðrúnar í Svíþjóð

Íslandsmeistarinn náði fínum árangri í Svíþjóð.
Íslandsmeistarinn náði fínum árangri í Svíþjóð. Ljósmynd/GSÍ/Fannar

Atvinnukylfingurinn Guðrún Brá Björgvinsdóttir náði fínum árangri á Hills-mótinu í Svíþjóð um helgina en mótið er hluti af Evrópumótaröðinni.

Guðrún, sem varð Íslandsmeistari í fjórða sinn á dögunum, var jöfn í 35. sæti á sex höggum yfir pari. Fékk hún tæpar 2.500 evrur fyrir árangurinn. Leiknir voru þrír hringir á mótinu. Guðrún lék á 72, 75 og 72 höggum.

Andrea Bergsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir náðu sér ekki á strik á mótinu. Andrea hafnaði í 122. sæti á 19 höggum yfir pari og Ragnhildur í 127. sæti á 23 höggum yfir pari. Féllu þær úr leik eftir tvo hringi.

mbl.is
