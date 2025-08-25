Flottur árangur Guðrúnar í Svíþjóð

Atvinnukylfingurinn Guðrún Brá Björgvinsdóttir náði fínum árangri á Hills-mótinu í Svíþjóð um helgina en mótið er hluti af Evrópumótaröðinni.
Guðrún, sem varð Íslandsmeistari í fjórða sinn á dögunum, var jöfn í 35. sæti á sex höggum yfir pari. Fékk hún tæpar 2.500 evrur fyrir árangurinn. Leiknir voru þrír hringir á mótinu. Guðrún lék á 72, 75 og 72 höggum.
Andrea Bergsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir náðu sér ekki á strik á mótinu. Andrea hafnaði í 122. sæti á 19 höggum yfir pari og Ragnhildur í 127. sæti á 23 höggum yfir pari. Féllu þær úr leik eftir tvo hringi.