Trump mætir á Ryder-bikarinn

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið það út að hann verði viðstaddur Ryder-bikarinn í golfi, sem fer fram í New York frá 26. - 28. september.
Í Ryder-Bikarnum etur lið Bandaríkjanna kappi gegn liði Evrópu. Trump er mikill golfáhugamaður og spilar mjög reglulega í golfklúbbi sínum í Mar-a-Lago í Flórídaríki.
„Þetta verður frábær Ryder-bikar. Þar sem PGA-mótaröðin hefur boðið mér að vera viðstaddur mæti ég á svæðið á föstudeginum!“ skrifaði Trump á samfélagsmiðli sínum Truth Social.
Þar hvatti hann jafnframt Keegan Bradley, fyrirliða Bandaríska liðsins í Ryder-bikarnum, til þess að verða fyrsti spilandi fyrirliði Bandaríkjanna frá árinu 1963.