Fór holu í höggi í fyrsta sinn

Guðný Sif Gunnarsdóttir náði þeim árangri á dögunum að fara holu í höggi í fyrsta sinn á Bakkakotsvelli Golfklúbbs Mosfellsbæjar.
Guðný Sif sló draumahöggið á 9. holu vallarins og í tilkynningu frá GM var hún fengin til að lýsa högginu:
„Ég veit ekki alveg hversu ítarlega maður á að segja frá þessu, en það var eitthvað í loftinu þennan dag. Veðrið var auðvitað dásamlegt eins og alltaf.
Á 6. holu sagði ég upphátt við hollið mitt, sem ég hafði aldrei spilað með áður, að það væri nú draumur að ná einhvern tímann holu í höggi. Og svo gerist það á 9. holu – draumahöggið!
Ég fann smá pressu þar sem allir voru að slá fín högg inn á flöt. Ég tók upp 56° og sló af um 74–76 metra færi, dálítið til hægri. Holan var staðsett nánast á hægri jaðrinum.
Boltinn skoppaði tvisvar hægra megin í átt að holu, rúllaði hægt til vinstri… og fór beint ofan í! Ég gjörsamlega trylltist og öskraði, enda fyrsta skiptið mitt að ná holu í höggi – algjörlega galin tilfinning!“