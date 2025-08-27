Íþróttir | Golf | mbl | 27.8.2025 | 11:55

Fór holu í höggi í fyrsta sinn

Guðný Sif Gunnarsdóttir hæstánægð eftir að hún fór holu í …
Guðný Sif Gunnarsdóttir hæstánægð eftir að hún fór holu í höggi. Ljósmynd/GM

Guðný Sif Gunnarsdóttir náði þeim árangri á dögunum að fara holu í höggi í fyrsta sinn á Bakkakotsvelli Golfklúbbs Mosfellsbæjar.

Guðný Sif sló draumahöggið á 9. holu vallarins og í tilkynningu frá GM var hún fengin til að lýsa högginu:

„Ég veit ekki alveg hversu ítarlega maður á að segja frá þessu, en það var eitthvað í loftinu þennan dag. Veðrið var auðvitað dásamlegt eins og alltaf.

Á 6. holu sagði ég upphátt við hollið mitt, sem ég hafði aldrei spilað með áður, að það væri nú draumur að ná einhvern tímann holu í höggi. Og svo gerist það á 9. holu – draumahöggið!

Ég fann smá pressu þar sem allir voru að slá fín högg inn á flöt. Ég tók upp 56° og sló af um 74–76 metra færi, dálítið til hægri. Holan var staðsett nánast á hægri jaðrinum.

Boltinn skoppaði tvisvar hægra megin í átt að holu, rúllaði hægt til vinstri… og fór beint ofan í! Ég gjörsamlega trylltist og öskraði, enda fyrsta skiptið mitt að ná holu í höggi – algjörlega galin tilfinning!“

mbl.is
Fleira áhugavert
Furðar sig á að treyst sé bara á heimamenn Skjaldbakan, tafirnar og þjóðfélagslega tapið Vinir slógust og vildu ekki leggja fram kæru 740 manns bíða eftir plássi á Stúdentagörðunum
Fleira áhugavert
Vilja samræmd próf eins og áður tíðkuðust Atlaga yfirvalda að Vestfjörðum Miklir áverkar á líkinu Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann