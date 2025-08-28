Íþróttir | Golf | mbl | 28.8.2025 | 9:53 | Uppfært 10:12

Tiger sendi Fleetwood kveðju

Tommy Fleetwood himinlifandi eftir að fyrsti sigurinn á PGA-mótaröðinni var …
Tommy Fleetwood himinlifandi eftir að fyrsti sigurinn á PGA-mótaröðinni var í höfn. AFP/Kevin C. Cox

Bandaríski kylfingurinn Tiger Woods átti auðvelt með að samgleðjast enska kylfingnum Tommy Fleetwood, sem og líkast til allur golfheimurinn, eftir að Fleetwood vann afskaplega langþráðan sigur á PGA-mótaröðinni um síðustu helgi.

Woods sendi Fleetwood kveðju á samfélagsmiðlum þar sem hann skrifaði: „Vegferð þín minnir okkur á að dugnaður, seigla og það að leggja hjarta sitt í verkefnið borgar sig. Það á enginn þetta meira skilið en þú. Til hamingju Tommy Fleetwood!“

Fyrsti sigur Fleetwood á PGA mótaröðinni

Enski kylfingurinn beið lengi eftir fyrsta sigrinum, eða tólf ár. Alls hefur hann tekið þátt á 164 mótum á PGA-mótaröðinni, hafnað sex sinnum í öðru sæti á þeim og verið 44 sinnum á meðal efstu tíu kylfinga.

Á sunnudaginn hrósaði hinn 34 ára gamli Fleetwood svo loks sigri í FedEx-bikarnum og léttirinn og gleðin auðsjáanleg á andliti hans.

