Tiger sendi Fleetwood kveðju

Bandaríski kylfingurinn Tiger Woods átti auðvelt með að samgleðjast enska kylfingnum Tommy Fleetwood, sem og líkast til allur golfheimurinn, eftir að Fleetwood vann afskaplega langþráðan sigur á PGA-mótaröðinni um síðustu helgi.
Woods sendi Fleetwood kveðju á samfélagsmiðlum þar sem hann skrifaði: „Vegferð þín minnir okkur á að dugnaður, seigla og það að leggja hjarta sitt í verkefnið borgar sig. Það á enginn þetta meira skilið en þú. Til hamingju Tommy Fleetwood!“
Enski kylfingurinn beið lengi eftir fyrsta sigrinum, eða tólf ár. Alls hefur hann tekið þátt á 164 mótum á PGA-mótaröðinni, hafnað sex sinnum í öðru sæti á þeim og verið 44 sinnum á meðal efstu tíu kylfinga.
Á sunnudaginn hrósaði hinn 34 ára gamli Fleetwood svo loks sigri í FedEx-bikarnum og léttirinn og gleðin auðsjáanleg á andliti hans.