Haraldur í öðru sæti á sterku móti

Haraldur Franklín Magnús, atvinnukylfingur úr GR, gerði sér lítið fyrir og hafnaði í öðru sæti á Dormy Open-mótinu sem fram í Uppsala í Svíþjóð um helgina.
Mótið er hluti af HotelPlanner Tour atvinnumótaröðinni, sem er sú næst sterkasta í Evrópu.
Haraldur Franklín lék hringina fjóra á 23 höggum undir pari, einu höggi á eftir Anders Emil Ejlersen frá Danmörku.
Haraldur var jafn í fimmta sæti eftir öflugan fyrsta hring. Þar fékk hann átta fugla og einn skolla.
Fuglunum rigndi inn alla helgina og var hann skammt á eftir efstu mönnum, rétt fyrir utan efstu tíu sætin, fyrir lokahringinn. Þegar allt var undir sýndi Haraldur sínar bestu hliðar.
Flaug upp stigalistann
Hann fékk ellefu fugla og sjö pör á lokahringnum, og lék hann því á ellefu undir pari vallarins. Þetta reyndist besti hringur mótsins. Minnstu mátti muna að Haraldur hefði leikið undir 60 höggum, en fuglapútt hans á átjándu endaði á brún holunnar.
Með árangrinum tekur Haraldur stórt stökk á stigalista mótaraðarinnar og fer úr 156. sætinu upp í það 70.
Þetta er þýðingarmikið fyrir hann þar sem efstu 77 kylfingar stigalistans í lok tímabils geta tekið þátt í langflestum mótum mótaraðarinnar á næsta ári. Einnig vann Haraldur sér inn þátttökurétt í GAC Rosa Challenge Tour mótinu í Póllandi í næstu viku með því að enda í einu af tíu efstu sætum mótsins um helgina.
Þrír Íslendingar til viðbótar
Þrír íslenskir kylfingar til viðbótar tóku þátt í mótinu í Uppsala um helgina.
Guðmundur Ágúst Kristjánsson úr GR lék flott golf í mótinu og endaði jafn í 54. sæti á sjö höggum undir pari. Þetta er besti árangur hans á tímabilinu, en hann situr í 227. sæti stigalistans.
Nick Carlson úr GM og Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG höfnuðu í 151. og 152. sæti mótins og náðu ekki í gegnum niðurskurð.
Nick er með fullan þátttökurétt á mótaröðinni og situr í 19. sæti stigalistans eftir mörg góð mót á tímabilinu.