2.9.2025

Ljóst hverjir leika í Ryder-bikarnum

Scottie Scheffler er á sínum stað í liði Bandaríkjanna.
Scottie Scheffler er á sínum stað í liði Bandaríkjanna. AFP/Jared C. Tilton

Nú liggur fyrir hverjir munu leika fyrir hönd Evrópu og Bandaríkjanna í Ryder-bikarnum í golfi, sem hefst í lok mánaðarins og fer fram í New York í Bandaríkjunum að þessu sinni.

Síðast þegar Ryder-bikarinn fór fram, árið 2023, hrósaði lið Evrópu sigri í Róm á Ítalíu og næg­ir því jafn­tefli í ár til þess að halda bik­arn­um.

Liðsstjóri Bandaríkjanna er Keegan Bradley og liðsstjóri Evrópu er Englendingurinn Luke Donald.

Lið Bandaríkjanna:

Sam Burns
Patrick Cantlay
Bryson DeChambeau
Harris English
Ben Griffin
Russell Henley
Collin Morikawa
Xander Schauffele
J.J. Spaun
Scottie Scheffler
Justin Thomas
Cameron Young

Lið Evrópu:

Ludvig Åberg, Svíþjóð
Matt Fitzpatrick, Englandi
Tommy Fleetwood, Englandi
Tyrrell Hatton, Englandi
Rasmus Höjgaard, Danmörku
Viktor Hovland, Noregi
Shane Lowry, Írlandi
Robert MacIntyre, Skotlandi
Rory McIlroy, Norður-Írlandi
Jon Rahm, Spáni
Justin Rose, Englandi
Sepp Straka, Austurríki

mbl.is
