Ljóst hverjir leika í Ryder-bikarnum

Nú liggur fyrir hverjir munu leika fyrir hönd Evrópu og Bandaríkjanna í Ryder-bikarnum í golfi, sem hefst í lok mánaðarins og fer fram í New York í Bandaríkjunum að þessu sinni.
Síðast þegar Ryder-bikarinn fór fram, árið 2023, hrósaði lið Evrópu sigri í Róm á Ítalíu og nægir því jafntefli í ár til þess að halda bikarnum.
Liðsstjóri Bandaríkjanna er Keegan Bradley og liðsstjóri Evrópu er Englendingurinn Luke Donald.
Lið Bandaríkjanna:
Sam Burns
Patrick Cantlay
Bryson DeChambeau
Harris English
Ben Griffin
Russell Henley
Collin Morikawa
Xander Schauffele
J.J. Spaun
Scottie Scheffler
Justin Thomas
Cameron Young
Lið Evrópu:
Ludvig Åberg, Svíþjóð
Matt Fitzpatrick, Englandi
Tommy Fleetwood, Englandi
Tyrrell Hatton, Englandi
Rasmus Höjgaard, Danmörku
Viktor Hovland, Noregi
Shane Lowry, Írlandi
Robert MacIntyre, Skotlandi
Rory McIlroy, Norður-Írlandi
Jon Rahm, Spáni
Justin Rose, Englandi
Sepp Straka, Austurríki