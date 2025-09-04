Þrír fóru holu í höggi sama dag

Þriðjudagurinn 2. september 2025 reyndist mikill merkisdagur hjá Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar þar sem hvorki fleiri né færri en þrír kylfingar afrekuðu það að fara holu í höggi á Leirdalsvelli klúbbsins.
Kylfingarnir þrír sem um ræðir eru Jón Guðmundur Ragnarsson, Jóhann Gísli Jóhannesson og Ólafur Nielsen. Jón Guðmundur og Ólafur náðu áfanganum á 13. braut Leirdalsvallarins og Jóhann Gísli á 9. braut.
„Heilladísirnar voru heldur betur í góðu skapi þriðjudaginn 2. september en þrír kylfingar fóru holu í höggi þann dag! Samkvæmt heimildum hefur það ekki gerst áður að þrír kylfingar hafi náð draumahögginu á Leirdalnum á sama deginum,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá GKG.
Þar kom einnig fram að allir þrír hafi náð því á þriðjudaginn að fara holu í höggi í fyrsta sinn á ferlinum.