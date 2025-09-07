Íþróttir | Golf | mbl | 7.9.2025 | 16:21

Andrea á meðal sex efstu

Andrea Bergsdóttir.
Andrea Bergsdóttir. Ljósmynd/seth@golf.is

Andrea Bergsdóttir hafnaði í sjötta sæti á Rose Ladies Open-mótinu á LET Access-mótaröðinni í golfi í Bretlandi í dag. 

Andrea lék lokahringinn á 73 höggum eða einu yfir pari. Hún lék fyrstu tvo hringina á samtals fjórum undir pari og endar því á þremur undir pari. 

Ragnhildur Kristinsdóttir gerði þá einnig gott mót en hún endaði í 13. sæti. Hún lék lokahringinn á einu höggi yfir pari en samtals endaði hún á tveimur höggum undir pari. 

Þá lék Guðrún Brá Björgvinsdóttir á pari á mótinu en hún hafnaði í 24. sæti. Hún lék lokahringinn á einu höggi yfir pari. 

LET Access-mótaröðin er sú næstbesta í Evrópu. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Fara yfir mögulegar aðgerðir vegna ástandsins á Gasa Aðgerðir vegna Gasa ræddar í ríkisstjórn Arion og utanríkisráðuneytið benda hvort á hitt „Ég á erfitt með að keyra upp Ártúns­brekk­una“
Fleira áhugavert
Banna tískubangsa í skólanum Vissi ekki að hann yrði á nærbuxunum einum klæða Aðgerðir vegna Gasa ræddar í ríkisstjórn Kapall slitnaði þrátt fyrir að standast skoðun