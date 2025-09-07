Andrea á meðal sex efstu

Andrea Bergsdóttir hafnaði í sjötta sæti á Rose Ladies Open-mótinu á LET Access-mótaröðinni í golfi í Bretlandi í dag.
Andrea lék lokahringinn á 73 höggum eða einu yfir pari. Hún lék fyrstu tvo hringina á samtals fjórum undir pari og endar því á þremur undir pari.
Ragnhildur Kristinsdóttir gerði þá einnig gott mót en hún endaði í 13. sæti. Hún lék lokahringinn á einu höggi yfir pari en samtals endaði hún á tveimur höggum undir pari.
Þá lék Guðrún Brá Björgvinsdóttir á pari á mótinu en hún hafnaði í 24. sæti. Hún lék lokahringinn á einu höggi yfir pari.
LET Access-mótaröðin er sú næstbesta í Evrópu.