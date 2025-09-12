Íþróttir | Golf | mbl | 12.9.2025 | 17:21

Ragnhildur efst eftir tvo hringi

Ragnhildur Kristinsdóttir er efst eftir tvo hringi.
Ragnhildur Kristinsdóttir er efst eftir tvo hringi. Ljósmynd/seth@golf.is

Ragnhildur Kristinsdóttir deilir efsta sætinu með tveimur kylfingum eftir tvo hringi af þremur á Hauts de France Pas de Calais-mótinu. Mótið er hluti af LET Access-mótaröðinni, þeirri næststerkustu í Evrópu.

Ragnhildur lék fyrri hringinn á 71 höggi og átti svo glæsilegan annan hring í dag þar sem hún lék á 67 höggum. Er hún samanlagt á sex höggum undir pari, eins og Fernanda Lira frá Mexíkó og Moa Fridell frá Svíþjóð.

Andrea Bergsdóttir var í toppbaráttu eftir fyrsta hring, sem hún lék á 69 höggum. Hún lék hins vegar annan hringinn í dag á 76 höggum og er jöfn nokkrum kylfingum í 18. sæti á einu höggi yfir pari.

mbl.is
