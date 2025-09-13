Frábær árangur hjá Ragnhildi

Atvinnukylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir endaði önnur eftir bráðabana um sigurinn á Hauts de France Pas de Calais Golf Open-mótinu á LET Access á Golf Saint Omer-vellinum í norðurhluta Frakklands í dag.
Hún er í fimmta sæti stigalistans þegar tvö mót eru eftir í mótaröðinni og hún hefur svo gott sem tryggt sér sæti í Evrópumótaröð kvenna á næsta ári með árangrinum.
Hún var jöfn í efsta sæti fyrir daginn í dag og hætt var við síðasta hringinn. Hún mætti Fernanda Lira frá Mexíkó í bráðabana og eftir að hafa leikið níundu holuna þrisvar sinnum hafði Lira betur.
Ragnhildur lék fyrsta hringinn á einu höggi undir pari, 71, og var jöfn í 10. sæti. Hún fór seinni hringinn á fimm höggum undir pari en engin lék betur en hún á öðrum hring.
Andrea Bergsdóttir spilaði einnig á mótinu og var jöfn í 19. sæti. Hún lék fyrri hringinn á 69 höggum og seinni á 76 höggum.