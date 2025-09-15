Íþróttir | Golf | mbl | 15.9.2025 | 12:05

Sá besti vann eina ferðina enn

Scottie Scheffler með verðlaunabikarinn í gær.
Scottie Scheffler með verðlaunabikarinn í gær. AFP/Mike Mulholland

Bandaríski kylfingurinn Scottie Scheffler, sem er númer eitt á heimslistanum, tryggði sér sigur á Procore-mótinu, sem er hluti af PGA-mótaröðinni, í Kaliforníu í Bandaríkjunum í gær.

Scheffler lék hringina fjóra á 19 höggum undir pari og var þannig einu höggi á undan Ben Griffin. Griffin gat knúið fram bráðabana með fugli á 18. holu en varð að sætta sig við par og tapaði þannig með einu höggi.

Sjötti bikarinn á árinu

Er um sjötta titilinn sem Scheffler vinnur á árinu að ræða, en hann hefur auk þess unnið fjögur stórmót á ferlinum.

Næst á dagskrá hjá Scheffler, Griffin og fleirum er Ryder-bikarinn í New York í lok mánaðarins, þar sem lið Bandaríkjanna mætir liði Evrópu.

mbl.is
