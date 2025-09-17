Glæsilegur árangur Gunnlaugs í Bandaríkjunum

Íslenski landsliðskylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson endaði í öðru sæti á Jackson T. Stephens-mótinu sem fram fór í Illinois í gær.
Gunnlaugur lék hringina þrjá á 72, 64, og 69 höggum og lauk leik á fimm höggum undir pari í heildina, tveimur höggum á eftir William Sides úr SMU.
Eftir þrjá skolla á fyrstu tíu holum fyrsta hrings hrökk Gunnlaugur í gang og tapaði einu höggi á síðustu 44 holum mótsins.
Á öðrum keppnisdegi lék Gunnlaugur á 64 höggum, sex undir pari, sem reyndist besti hringur dagsins og var jafn sem besti hringur mótsins. Þar fékk hann sex fugla og tapaði ekki höggi.
Tímabilið fer vel af stað hjá Gunnlaugi Árna, sem situr í 14. sætinu á heimslista áhugamanna. Með árangri helgarinnar þykir þó líklegt að hann stökkvi upp í 11. eða 12. sætið, sem væri hans besta staða á listanum til þessa.