Íslendingarnir gerðu vel í Sviss

Atvinnukylfingarnir Andrea Bergsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir náðu góðum árangri á Lavaux-mótinu í Sviss. Mótið er hluti af LET Access-mótaröðinni, þeirri næststerkustu í Evrópu.
Andrea hafnaði í níunda sæti og Ragnhildur í fimmtánda. Ein hola skemmdi verulega fyrir Andreu en hún lék par þrjú holu á sjö höggum á öðrum hring. Hún lék hringina þrjá á samanlagt fimm höggum undir pari.
Fyrsti hringurinn varð til þess að Ragnhildur endaði ekki ofar en hún lék fyrsta hring á þremur höggum yfir pari. Hún bætti upp fyrir það og endaði á samanlagt fjórum höggum undir pari.