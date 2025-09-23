Sex reyna við sterkustu mótaröðina

Sex íslenskir kylfingar hefja í dag leik á fyrsta stigi úrtökumóta fyrir DP World Tour, sem er sterkasta mótaröð Evrópu. Raunar eru alls sjö íslenskir kylfingar skráðir til leiks á fyrsta stig, en Guðmundur Ágúst Kristjánsson er kominn áfram á annað stig eftir frábæra spilamennsku.
Aron Snær Júlíusson, Hlynur Bergsson, Kristófer Orri Þórðarson og Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG ásamt Dagbjarti Sigurbrandssyni og Hákoni Erni Magnússyni úr GR hefja allir leik í dag.
Á fyrsta stiginu fara úrtökumótin fram á tíu keppnisstöðum á tímabilinu 26. ágúst – 10. október. Má gera ráð fyrir því að um 20 efstu af hverjum velli fyrir sig komist áfram á 2. stig úrtökumóta.
Mótið sem íslensku kylfingarnir leika á fer fram á Frederikshavn Golfklub í Danmörku dagana 23.-26. september. Leiknir eru fjórir hringir á fjórum keppnisdögum.