Gagnrýndir fyrir að þiggja greiðslu

Lið Bandaríkjanna í Ryder-bikarnum í golfi hefur verið gagnrýnt fyrir að þiggja háar greiðslur fyrir þátttöku sína í mótinu á meðan lið Evrópu hefur afþakkað allar greiðslur fyrir þátttöku sína.
„Ég er ekki sammála þessu. Áður gáfu þeir okkur ákveðna upphæð sem við komum áleiðis til ákveðinna góðgerðarsamtaka. Það var það rétta í stöðunni fyrir kylfingana.
Mér finnst einfaldlega að þeir eigi ekki að fá greitt. Þeir ættu að einblína á að spila fyrir þjóð sína og liðsfélaga,“ sagði Tom Watson, fyrrverandi liðsstjóri Bandaríkjanna í Ryder-bikarnum í samtali við Golf Channel.
Allir tólf kylfingar bandaríska liðsins ásamt liðsstjóranum Keegan Bradley fá hálfa milljón Bandaríkjadala fyrir þátttöku sína. Meirihluti upphæðarinnar, eða 300.000 dalir, hefur þegar verið eyrnamerktur góðgerðarsamtökum.
Ráða kylfingarnir og liðsstjórinn svo hvað þeir gera við afganginn og hafa nokkrir þeirra þegar gefið það út að öll upphæðin muni renna til góðgerðarmála.
Þeirra á meðal eru Scottie Scheffler, Patrick Cantlay og Xander Schauffele, sem staðfestu í gær að þeir myndu ánafna góðgerðarsamtökum alla upphæðina sem þeir fá greidda.
Ryder-bikarinn hefst í New York á föstudag þar sem Bandaríkin etja kappi við Evrópu.