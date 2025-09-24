Goðsögn Chelsea aðstoðar Evrópu

Nokkuð óvænt nafn er að finna í starfsteymi liðs Evrópu í Ryder-bikarnum í golfi sem hefst á föstudaginn. Gianfranco Zola, goðsögn knattspyrnuliðs Chelsea, mun sjá um akstur golfbíls.
ESPN greinir frá því að Zola verði landa sínum Francisco Molinari, sem er varaliðsstjóri liðs Evrópu í Ryder-bikarnum, innan handar sem sérlegur ökumaður golfbíls Molinari á keppnisvellinum Bethpage Black í New York.
Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn er mikill áhugamaður um golf og spilar sýknt og heilagt.
Honum og Molinari hefur orðið vel til vina og hyggst Zola einnig hjálpa liði Evrópu við að fást við óvinveitta áhorfendur, sem verða eflaust flestir á bandi liðs Bandaríkjanna í New York.