Íþróttir | Golf | mbl | 24.9.2025 | 8:43 | Uppfært 12:33

Goðsögn Chelsea aðstoðar Evrópu

Francisco Molinari og Gianfranco Zola, sem mun aka golfbílnum fyrir …
Francisco Molinari og Gianfranco Zola, sem mun aka golfbílnum fyrir Molinari á meðan Ryder-bikarnum stendur. AFP/Andrew Redington

Nokkuð óvænt nafn er að finna í starfsteymi liðs Evrópu í Ryder-bikarnum í golfi sem hefst á föstudaginn. Gianfranco Zola, goðsögn knattspyrnuliðs Chelsea, mun sjá um akstur golfbíls.

ESPN greinir frá því að Zola verði landa sínum Francisco Molinari, sem er varaliðsstjóri liðs Evrópu í Ryder-bikarnum, innan handar sem sérlegur ökumaður golfbíls Molinari á keppnisvellinum Bethpage Black í New York.

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn er mikill áhugamaður um golf og spilar sýknt og heilagt.

Honum og Molinari hefur orðið vel til vina og hyggst Zola einnig hjálpa liði Evrópu við að fást við óvinveitta áhorfendur, sem verða eflaust flestir á bandi liðs Bandaríkjanna í New York.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Skýr áminning um hvaða tímum við lifum á“ Flugöryggi í forgangi ef til drónaflugs kemur Fimm ár fyrir fíkniefni í samanbrjótanlegu rúmi Myndskeið: Eldur kviknaði á Ásbrú
Fleira áhugavert
Ísland „algjörlega varnarlaust“ gagnvart nýrri ógn Ákærði er hálfur Íslendingur Ráðherra virðist átta sig á að nota fagaðila Gómaðir með stolin íslensk lundaegg