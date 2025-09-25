Evrópa skaut á Bandaríkin

Luke Donald, liðsstjóri Evrópu í Ryder-bikarnum í golfi, skaut á lið Bandaríkjanna á opnunarhátið keppninnar í gær. Tilefnið var að kylfingar og liðsstjóri Evrópu fá ekki greitt fyrir að keppa en kylfingar og liðsstjóri Bandaríkjanna fá greiddar fúlgur fjár.
„Ryder-bikarinn snýst ekki um verðlaunafé eða stig fyrir heimslista. Hann snýst um stoltið, að spila fyrir fánann þinn, liðið og arfleifðina sem þú skilur eftir,“ sagði Donald.
Kylfingar og liðsstjóri Bandaríkjanna fá greidda 500.000 bandaríkjadali hver þar sem 300.000 er eyrnamerkt góðgerðarmálum en 200.000 af upphæðinni getur lið og liðsstjóri Bandaríkjanna gert hvað sem þeir vilja við.
„Við erum knúnir áfram af nokkru sem er ekki hægt að meta til fjár; tilgangi, bræðralagi og ábyrgð í garð þeirra sem komu á undan okkur á sama tíma og við veitum þeim sem koma á eftir okkur innblástur,“ bætti liðsstjóri Evrópu við.