Gunnlaugur á meðal tíu bestu í heimi

Gunnlaugur Árni Sveinsson heldur áfram að bæta stöðu sína á heimslista áhugakylfinga eftir góðan árangur í öðru háskólamóti ársins í Illinois í síðustu viku.
Mótið í síðustu viku, Jackson T. Stephens Cup, var gífurlega sterkt. Þangað mættu sex af sterkari skólum háskólagolfsins. Gunnlaugur endaði annar og hlaut 15,3 stig á heimslistanum fyrir árangurinn í mótinu sem er hans hæsta stigasöfnun á ferlinum.
Til samanburðar fékk hann 14,9 stig fyrir sinn fyrsta sigur í háskólagolfinu í október 2024.
Með árangrinum fór Gunnlaugur Árni upp í 10. sætið á heimslista áhugakylfinga, sem var uppfærður í gær. Hann hefur verið á miklu flugi upp listann síðastliðna 12 mánuði og hefur aldrei verið ofar.
Í gær var Gunnlaugur einnig valinn SEC golfari vikunnar fyrir góðan árangur síðustu missera. Þar er farið yfir spilamennsku hans í mótinu í síðustu viku og Gunnlaugi hrósað fyrir sinn agaða leik.