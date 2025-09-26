Frábær spilamennska hjá Evrópubúum

Lið Evrópu fór frábærlega af stað gegn liði Bandaríkjanna þegar keppnin um Ryder-bikarinn í golfi hófst í morgun á Bethpage Black vellinum í New York í Bandaríkjunum.
Evrópa er yfir 3:1 eftir fyrri hluta fyrsta keppnisdags og má kalla það draumabyrjun á útivelli. Ekki síst þar sem sigrarnir voru mjög afgerandi í leikjunum þremur.
Leikinn var fjórmenningur í morgun (að staðartíma) en þá leika kylfingarnir með sama boltann og slá til skiptis. Þar reynir mjög á samvinnu manna og Luke Donald liðsstjóri Evrópu virðist því hafa slegið kollega sínum Keegan Bradley við í liðsvalinu í morgun.
Bryson DeChambeau/Justin Thomas og Jon Rahm/Tyrrell Hatton fengu það erfiða verkefni að vera í fyrsta ráshópi í keppninni í ár en þá reynir verulega á taugarnar. Bandaríkjamenn unnu fyrstu holuna og héldu því forskoti í nokkrar holur. Þá snérist leikurinn og Rahm og Hatton sigruðu 4/3. Voru því fjórar holur yfir þegar aðeins þrjár voru eftir en ávallt er leikin holukeppni í Ryder-bikarnum.
Efsti kylfingurinn heimslistans Scottie Scheffler mátti sætta sig við stórt tap en hann lék með Russell Henley gegn Ludvig Aberg/Matt Fitzpatrick. Scheffler/Henley áttu aldrei möguleika og Evrópa vann leikinn 5/3. Verður áhugavert að sjá hvort þetta hafi áhrif í framhaldinu en síðar í dag verður leikinn fjórbolti. Þá eru tveir á móti tveimur en báðir kylfingar spila holuna og geta valið betra skorið. Þá getur Scheffler leikið holuna sjálfur sem verður áhugavert því hann hefur verið besti kylfingur heims á árinu.
Evrópa komst í 3:0 þegar hið ógnarsterka tvíeyki Rory McIlroy og Tommy Fleetwood unnu öruggan 5/4 sigur gegn Collin Morikawa/Harris English. Þurftu þeir því einungis að spila 14 holur en McIlroy/Fleetwood samvinnan var einnig afar góð í Róm fyrir tveimur árum.
Í síðasta leiknum í fyrstu umferðinni voru Bandaríkjamenn hins vegar með forystuna. Patrick Cantlay/Xander Schauffele voru um tíma þrjár holu yfir en Viktori Hovland/Robert McIntyre tókst að jafna þegar 3 holur voru eftir. Var það eini leikurinn sem fór á 18. holuna. Bandaríkjamenn sigruðu 2/0.
Eins og fyrr segir eru einnig 4 leikir síðar í dag og þá er leikinn fjórbolti. Einnig eru 8 vinningar í boði á morgun. Ávallt eru tveir og tveir saman fyrstu tvo dagana. Sama fyrirkomulag á morgun. Annar leikjurinn er fjórbolti og hinn fjórmenningur. Á lokadeginum á sunnudag eru 12 vinningar í boði. Þá eru 12 leikir maður á móti manni og þá geta liðsstjórarnir ekki hvílt neinn því 12 eru í hvoru liði í keppninni.
28 vinningar eru í boði í keppninni og því eru enn 24 í boði. 14 1/2 vinning þarf því til að vinna. Evrópa þarf 14 vinninga til að verja bikarinn þar sem liðið vann síðustu keppni fyrir tveimur árum ef svo færi að keppnin endaði 14:14.