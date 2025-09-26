Scheffler tapaði báðum leikjunum

Lið Evrópu átti afar góðan fyrsta keppnisdag í keppninni um Ryder-bikarinn á Bethpage Black vellinum í New York í Bandaríkjunum.
8 vinningar voru í boði í dag, 4 í fjórmenningi og 4 í fjórbolta. Staðan er 5 1/2 : 2 1/2 fyrir Evrópu.
20 vinningar eru enn í boði og vinna þarf 14 1/2 til að vinna bikarinn. Sigurvegarinn í síðustu keppni heldur bikarnum ef jafntefli verður 14:14 en Evrópa vann fyrir tveimur árum í Róm.
Bandaríkin unnu fyrsta leikinn í fjórbolta í kvöld og gerðu það með stæl þegar Justin Thomas og Cameron Young burstuðu Ludvig Aberg og Rasmus Højgaard 6/5. Minnkuðu þar með muninn í 3:2 í keppninni samanlagt.
Jon Rahm og Sepp Straka voru hins vegar með ágæt tök á sínum leik gegn Scottie Scheffler og JJ Spaun. Þeir skiluðu fljótlega vinningi og unnu 3/2. Scheffler efsti kylfingur heimslistans tapaði því báðum leikjum sínum í dag og mætti ef til vill kalla það áfall fyrir bandaríska liðið. Hann ætti að vera aðalmaðurinn og einn þeirra sem gætu dregið vagninn. Honum hefur hins vegar gengið illa þegar tveir spila á móti tveimur frá Scheffler komst í Ryder-lið Bandaríkjanna árið 2021. Maður á móti manni gengur honum betur og þarf að skila vinningi á sunnudaginn.
Hinir tveir leikirnir voru æsispennandi. Tommy Fleetwood og Justin Rose tókst að halda Bryson DeChambeau og Ben Griffin í skefjum og unnu 1/0 með fugli frá Rose á 18. holunni þar sem Griffin fékk einnig fugl.
Fleetwood vann báða leiki sína í dag og gott gengi hans í Rydernum heldur áfram. DeChambeau tapaði báðum leikjunum í dag.
Leikur Patrick Cantlay/Sam Burns gegn Rory McIlroy/Shane Lowry lauk einnig á 18. flötinni eftir mikla spennu. Leikurinn var jafn þegar kom að síðustu holunni. Svo fór að liðin fengu hálfan vinning hvort.
Cantlay og Burns settu mikla pressu á vinina McIlroy og Lowry en McIlroy setti niður nokkur góð pútt og sýndi úr hverju hann er gerður.
Á morgun eru einnig tveir á móti tveimur eins og í dag. Fjórbolti og fjórmenningur.