Bandaríkjamenn þurfa að bretta upp ermar

Evrópubúar juku forskotið í fyrri viðureignum dagsins í Ryder-bikarnum í golfi í New York í dag.
Þrátt fyrir að bandarísku áhorfendurnir hafi ekki beinlínis búið til vinalegt andrúmsloft fyrir aðkomumennina þá hafa evrópsku leikmennirnir fundið sig vel á Bethpage Black vellinum til þessa. Forskot þeirra er vænlegt og í raun þurfa Bandaríkjamenn að ná í nokkra vinninga í fjórboltanum síðar í dag til að munurinn verði ekki of mikill fyrir lokadaginn.
Staðan er nú orðin 8 1/2 - 3 1/2 Evrópu í vil. Evrópa þarf 14 vinninga til að verja bikarinn sem núverandi bikarhafi en 14 1/2 til að vinna bikarinn og um leið sigur á útivelli sem ekki hefur gerst í keppninni í mörg ár.
Fjórir vinningar eru í boði seinni partinn í dag og segja má að þar þurfi Bandaríkin að vinna 3:1 eða 4:0 til að eiga möguleika. Á morgun eru 12 vinningar í boði í tvímenningi (maður á móti manni). Þar eru Bandaríkjamenn gjarnan sterkari en ef lið Evrópu þarf bara 3-4 vinninga af 12 þá ætti leiðin að vera greið. Sérstaklega miðað við hvernig menn hafa spilað hingað til í mótinu.
Bandaríska liðið setti þó fyrsta vinninginn á töfluna í dag þegar Bryson DeChambeau og Cameron Young unnu Matt Fitzpatrick og Ludvig Aberg 4/2. Nýliðinn Young hefur þá unnið báða leiki sína í keppninni.
Dúettinn illviðráðanlegi Rory McIlroy og Tommy Fleetwood vann Harris English og Collin Morikawa 3/2 en Fleetwood hefur unnið alla þrjá leiki sína og McIlroy hefur ekki tapað leik.
Jon Rahm hefur verið einn sá besti í keppninni hingað til á Bethpage Black en hann og Tyrrell Hatton unnu Xander Schauffele og Patrick Cantlay 3/2. Rahm hefur unnið alla þrjá leikina.
Robert MacIntyre og Viktor Hovland héldu Russell Henley og Scottie Scheffler í skefjum og unnu 1/0. Einhvern tíma hefðu það þótt óvænt úrslit en Scheffler hefur hins vegar tapað öllum þremur leikjunum til þessa.
Eftir að hafa unnið tvö risamót á árinu, og er langefstur á heimslistanum, bjuggust flestir við því að hann yrði alger töffari í Ryder-bikarnum á heimavelli. Það hefur snúist upp í andhverfu sína.