Íþróttir | Golf | mbl | 27.9.2025 | 16:05

Bandaríkjamenn þurfa að bretta upp ermar

Rory McIlroy og Tommy Fleetwood eru nánast ósigrandi dúett í …
Rory McIlroy og Tommy Fleetwood eru nánast ósigrandi dúett í Rydernum. AFP/JAMIE SQUIRE

Evrópubúar juku forskotið í fyrri viðureignum dagsins í Ryder-bikarnum í golfi í New York í dag. 

Scheffler tapaði báðum leikjunum
Frétt af mbl.is

Scheffler tapaði báðum leikjunum

Þrátt fyrir að bandarísku áhorfendurnir hafi ekki beinlínis búið til vinalegt andrúmsloft fyrir aðkomumennina þá hafa evrópsku leikmennirnir fundið sig vel á Bethpage Black vellinum til þessa. Forskot þeirra er vænlegt og í raun þurfa Bandaríkjamenn að ná í nokkra vinninga í fjórboltanum síðar í dag til að munurinn verði ekki of mikill fyrir lokadaginn. 

Staðan er nú orðin 8 1/2 - 3 1/2 Evrópu í vil. Evrópa þarf 14 vinninga til að verja bikarinn sem núverandi bikarhafi en 14 1/2 til að vinna bikarinn og um leið sigur á útivelli sem ekki hefur gerst í keppninni í mörg ár. 

Fjórir vinningar eru í boði seinni partinn í dag og segja má að þar þurfi Bandaríkin að vinna 3:1 eða 4:0 til að eiga möguleika. Á morgun eru 12 vinningar í boði í tvímenningi (maður á móti manni). Þar eru Bandaríkjamenn gjarnan sterkari en ef lið Evrópu þarf bara 3-4 vinninga af 12 þá ætti leiðin að vera greið. Sérstaklega miðað við hvernig menn hafa spilað hingað til í mótinu. 

Rahm og Fleetwood með fullt hús

Bandaríska liðið setti þó fyrsta vinninginn á töfluna í dag þegar Bryson DeChambeau og Cameron Young unnu Matt Fitzpatrick og Ludvig Aberg 4/2. Nýliðinn Young hefur þá unnið báða leiki sína í keppninni.

Dúettinn illviðráðanlegi Rory McIlroy og Tommy Fleetwood vann Harris English og Collin Morikawa 3/2 en Fleetwood hefur unnið alla þrjá leiki sína og McIlroy hefur ekki tapað leik.

Jon Rahm hefur verið einn sá besti í keppninni hingað til á Bethpage Black en hann og Tyrrell Hatton unnu Xander Schauffele og Patrick Cantlay 3/2. Rahm hefur unnið alla þrjá leikina.

Robert MacIntyre og Viktor Hovland héldu Russell Henley og Scottie Scheffler í skefjum og unnu 1/0. Einhvern tíma hefðu það þótt óvænt úrslit en Scheffler hefur hins vegar tapað öllum þremur leikjunum til þessa.

Eftir að hafa unnið tvö risamót á árinu, og er langefstur á heimslistanum, bjuggust flestir við því að hann yrði alger töffari í Ryder-bikarnum á heimavelli. Það hefur snúist upp í andhverfu sína. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Ýtt út í að gera bíómyndir Vinna hafin við viðgerð á veginum við Jökulsá í Lóni Vilja ekki braut nær byggðinni Gufunesmálið: Þyngstu dómar 17 ár
Fleira áhugavert
Undirbúa að hefja flug að nýju Sex ára leit bar loks árangur Víkingur valinn í hóp þeirra bestu Telur að ekki gjósi á næstunni