Íþróttir | Golf | mbl | 27.9.2025 | 22:39

Vænleg staða Evrópu fyrir lokadaginn

Evrópubúarnir Matt Fitzpatrick og Tyrrell Hatton fagna á 18. holu …
Evrópubúarnir Matt Fitzpatrick og Tyrrell Hatton fagna á 18. holu eftir að hafa sigrað Bandaríkjamennina Sam Burns og Patrick Cantlay í æsispennandi leik í kvöld. AFP/Andrew Redington

Tengdar fréttir

Ryder-bikarinn

Rory McIlroy og Tommy Fleetwood eru nánast ósigrandi dúett í Rydernum.

Bandaríkjamenn þurfa að bretta upp ermar

» Fleiri tengdar fréttir

Evrópa er í afar sigurstranglegri stöðu í Ryder-bikarnum í golfi í New York eftir þrjá sigra í fjórum leikjum í fjórboltanum í kvöld.

Eftir þrjá keppnisdaga af fjórum er lið Evrópu með 11,5 vinninga en Bandaríkin eru aðeins með 4,5 vinninga.

Til að tryggja sér sigur þarf 14,5 vinninga og á lokadeginum á morgun eru 12 vinningar í boði og spilað maður á mann. Allir spila í báðum liðum og bandaríska liðið þarf að vinna tíu viðureignir af tólf til að koma í veg fyrir sætan útisigur Evrópuliðsins.

Leikirnir í kvöld fóru þannig:

Fleetwood og Rose (Evrópu) unnu Scheffler og DeChambeau 3/2
McIlroy og Lowry (Evrópu) unnu Thomas og Young 2/1
Spaun og Schauffele (Bandaríkjunum) unnu Rahm og Straka 1/0
Fitzpatrick og Hatton (Evrópu) unnu Burns og Cantley 1/0

Tengdar fréttir

Ryder-bikarinn

Rory McIlroy og Tommy Fleetwood eru nánast ósigrandi dúett í Rydernum.

Bandaríkjamenn þurfa að bretta upp ermar

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Vilja ekki braut nær byggðinni Ekki taka mark á gagnrýni Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús Fjöldi gekk út þegar Netanjahú hóf ræðu sína
Fleira áhugavert
Vilja ekki braut nær byggðinni Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús Borgin valdi að auka umferðartafir 428 sérfræðingar í mat og snyrtingu á fimm árum