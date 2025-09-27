Vænleg staða Evrópu fyrir lokadaginn

Evrópa er í afar sigurstranglegri stöðu í Ryder-bikarnum í golfi í New York eftir þrjá sigra í fjórum leikjum í fjórboltanum í kvöld.
Eftir þrjá keppnisdaga af fjórum er lið Evrópu með 11,5 vinninga en Bandaríkin eru aðeins með 4,5 vinninga.
Til að tryggja sér sigur þarf 14,5 vinninga og á lokadeginum á morgun eru 12 vinningar í boði og spilað maður á mann. Allir spila í báðum liðum og bandaríska liðið þarf að vinna tíu viðureignir af tólf til að koma í veg fyrir sætan útisigur Evrópuliðsins.
Leikirnir í kvöld fóru þannig:
Fleetwood og Rose (Evrópu) unnu Scheffler og DeChambeau 3/2
McIlroy og Lowry (Evrópu) unnu Thomas og Young 2/1
Spaun og Schauffele (Bandaríkjunum) unnu Rahm og Straka 1/0
Fitzpatrick og Hatton (Evrópu) unnu Burns og Cantley 1/0