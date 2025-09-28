Íþróttir | Golf | mbl | 28.9.2025 | 11:41 | Uppfært 12:02

Ólæti áhorfenda í Ryder bikarnum – vallarþulurinn segir af sér

Shane Lowry og Rory McIlroy fagna eftir að hafa unnið …
Shane Lowry og Rory McIlroy fagna eftir að hafa unnið leik sinn í gærkvöldi. AFP/Carl Recine

Keppni í Ryder bikarnum í gær einkenndist af áreitni áhorfenda í garð keppenda Evrópuliðsins og má segja að vallarþulur mótsins hafi sett fordæmið snemma morguns áður en keppni hófst. Vallarþulurinn hefur nú sagt upp störfum og beðist afsökunar á orðbragði sínu.

Lið Evrópu hefur farið á kostum á Bethpage vellinum í New York í Bandaríkjunum og stefnir allt í afar sannfærandi sigur gestanna en liðið leiðir með 11,5 vinningum gegn 4,5 vinningum Bandaríkjaliðsins.

Stuðningsmenn Bandaríkjanna hafa átt erfitt með að sætta sig við yfirburði Evrópuliðsins og hafa sumir þeirra tekið upp á því að kalla ókvæðisorðum að leikmönnum Evrópu og þá sérstaklega í átt að Rory McIlroy. Rory hefur að mestu leyti náð að halda aftur af sér í viðskiptum við áhorfendur en undir lok seinni leiks síns í gær þá snéri hann sér að áhorfendum og sagði þeim að halda kjafti.

Vallarþulurinn sagði af sér

Á laugardag fóru myndbönd á flug frá laugardagsmorgninum þar sem áhorfendur byrjuðu að syngja til Rory McIlroy og sögðu þau honum að fara til fjandans. 

Það heyrist vel á myndböndum að opinber vallarþulur Ryder bikarsins, grínistinn Heather McMahan, tekur vel undir þessi orð og leiðir áhorfendur í samsöng með orðunum „Fuck you Rory.“

Nú hefur verið staðfest að McMahan muni ekki vera vallarþulur á lokadegi Ryder bikarsins og hefur hún beðið Rory McIlroy og Evrópuliðið afsökunar á hegðun sinni í gær.

Lokadagur Ryder bikarsins fer fram í dag og þarf Evrópuliðið aðeins tvo og hálfan vinning til að vinna mótið.

