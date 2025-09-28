Íþróttir | Golf | mbl | 28.9.2025 | 17:01

Ryderinn í beinni: McIlroy og Scheffler mætast

Rory McIlroy hefur ekki tapað í fyrstu fjórum leikjunum til …
Rory McIlroy hefur ekki tapað í fyrstu fjórum leikjunum til þessa í keppninni í ár. AFP/CARL RECINE

Úrslitin ráðast í keppninni um Ryder-bikarinn í golfi á milli Bandaríkjanna og Evrópu á Bethpage Black vellinum í Bandaríkjunum í dag. 

12 leikir fara fram á lokadeginum og þá er leikið maður á móti manni. Staðan í keppninni er 11,5 gegn 4,5 fyrir Evrópu. Bandaríkin þarf á kraftaverki að halda en 14,5 vinninga þarf til að vinna bikarinn. 

Mbl.is fylgist með í beinni textalýsingu. 

Viðureignir dagsins: 

Cameron Young Justin Rose 1 upp
Justin Thomas Tommy Fleetwood 2 upp
Bryson DeChambeau - Matt Fitzpatrick 2 upp
Scottie Scheffler - Rory McIlroy 1 upp
Patrick Cantlay jafnt Ludvig Aberg
1 Upp Xander Schauffele - Jon Rahm 
JJ Spaun jafnt Sepp Straka
Russell Henley jafnt Shane Lowry
Ben Griffin jafnt Rasmus Hojgaard
Collin Morikawa jafnt Tyrrel Hatton
Sam Burns jafnt Robert MacIntyre
1/2 Harris English - Viktor Hovland 1/2 - leik lokið

Leiklýsing

Ryder-bikarinn opna loka
kl. 17:11 Textalýsing Og þó. Schauffele tekur forystuna gegn Rahm á fyrstu holunni.

