Ryderinn í beinni: McIlroy og Scheffler mætast

Úrslitin ráðast í keppninni um Ryder-bikarinn í golfi á milli Bandaríkjanna og Evrópu á Bethpage Black vellinum í Bandaríkjunum í dag.
12 leikir fara fram á lokadeginum og þá er leikið maður á móti manni. Staðan í keppninni er 11,5 gegn 4,5 fyrir Evrópu. Bandaríkin þarf á kraftaverki að halda en 14,5 vinninga þarf til að vinna bikarinn.
Mbl.is fylgist með í beinni textalýsingu.
Viðureignir dagsins:
Cameron Young - Justin Rose 1 upp
Justin Thomas - Tommy Fleetwood 2 upp
Bryson DeChambeau - Matt Fitzpatrick 2 upp
Scottie Scheffler - Rory McIlroy 1 upp
Patrick Cantlay jafnt Ludvig Aberg
1 Upp Xander Schauffele - Jon Rahm
JJ Spaun jafnt Sepp Straka
Russell Henley jafnt Shane Lowry
Ben Griffin jafnt Rasmus Hojgaard
Collin Morikawa jafnt Tyrrel Hatton
Sam Burns jafnt Robert MacIntyre
1/2 Harris English - Viktor Hovland 1/2 - leik lokið
