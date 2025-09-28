Íþróttir | Golf | mbl | 28.9.2025 | 20:55

Ryderinn í beinni: Staðan er 13,5:10,5 fyrir Evrópu

Tengdar fréttir

Ryder-bikarinn

Shane Lowry og Rory McIlroy fagna eftir að hafa unnið leik sinn í gærkvöldi.

Ólæti áhorfenda í Ryder bikarnum – vallarþulurinn segir af sér

» Fleiri tengdar fréttir

Úrslitin ráðast í keppninni um Ryder-bikarinn í golfi á milli Bandaríkjanna og Evrópu á Bethpage Black vellinum í Bandaríkjunum í dag. 

12 leikir fara fram á lokadeginum og þá er leikið maður á móti manni. Staðan í keppninni er 11,5 gegn 4,5 fyrir Evrópu. Bandaríkin þarf á kraftaverki að halda en 14,5 vinninga þarf til að vinna bikarinn. 

Mbl.is fylgist með í beinni textalýsingu. 

Viðureignir dagsins: 

1/0 Cameron Young - Justin Rose - leik lokið
1/0 Justin Thomas - Tommy Fleetwood - leik lokið
Bryson DeChambeau 1/2 Matt Fitzpatrick - leik lokið
1/0 Scottie Scheffler - Rory McIlroy - leik lokið
Patrick Cantlay - Ludvig Aberg 2/0 - leik lokið
4/3 Xander Schauffele - Jon Rahm - leik lokið
2/1 JJ Spaun - Sepp Straka - leik lokið
1 upp Russell Henley - Shane Lowry
1 upp Ben Griffin - Rasmus Hojgaard
Collin Morikawa jafnt Tyrrel Hatton
Sam Burns jafnt Robert MacIntyre
Harris English 1/2 Viktor Hovland - leik lokið

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 0:5 ÍBV opna
90. mín. Leik lokið 5:0 sigur ÍBV hér í dag.
Newcastle 1:2 Arsenal opna
90. mín. Leik lokið Arsenal vinnur sætan sigur. Sigurmarkið í uppbótartíma.
Afturelding 3:2 KA opna
90. mín. Hallgrímur Mar Steingrímsson (KA) fær gult spjald +2
Fram 2:0 Valur opna
90. mín. Leik lokið Fram sigrar 2:0

Leiklýsing

Ryder-bikarinn opna loka
kl. 21:10 Textalýsing Evrópa þarf einungis hálfan vinning til að verja bikarinn þar sem liðið vann síðast. En þarf 1 vinning til að vinna keppnina. Lowry getur náð hálfum vinningi ef hann vinnur 18. holuna gegn Henley.

Tengdar fréttir

Ryder-bikarinn

Shane Lowry og Rory McIlroy fagna eftir að hafa unnið leik sinn í gærkvöldi.

Ólæti áhorfenda í Ryder bikarnum – vallarþulurinn segir af sér

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Svandís ekki fram: „Þessi kafli er bara búinn“ Lögregla aftur með viðbúnað við veislu Vítisengla Ökumaðurinn próflaus og sex unglingar í bílnum Báturinn við Hafnarfjarðarhöfn hefur áður sokkið
Fleira áhugavert
Minn mesti harmur í lífinu Vilja ekki braut nær byggðinni Svefnvandamál algengari hjá konum Hringvegurinn opinn á ný: 30 km hámarkshraði