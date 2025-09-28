Ryderinn í beinni: Staðan er 13,5:10,5 fyrir Evrópu

Úrslitin ráðast í keppninni um Ryder-bikarinn í golfi á milli Bandaríkjanna og Evrópu á Bethpage Black vellinum í Bandaríkjunum í dag.
12 leikir fara fram á lokadeginum og þá er leikið maður á móti manni. Staðan í keppninni er 11,5 gegn 4,5 fyrir Evrópu. Bandaríkin þarf á kraftaverki að halda en 14,5 vinninga þarf til að vinna bikarinn.
Mbl.is fylgist með í beinni textalýsingu.
Viðureignir dagsins:
1/0 Cameron Young - Justin Rose - leik lokið
1/0 Justin Thomas - Tommy Fleetwood - leik lokið
Bryson DeChambeau 1/2 Matt Fitzpatrick - leik lokið
1/0 Scottie Scheffler - Rory McIlroy - leik lokið
Patrick Cantlay - Ludvig Aberg 2/0 - leik lokið
4/3 Xander Schauffele - Jon Rahm - leik lokið
2/1 JJ Spaun - Sepp Straka - leik lokið
1 upp Russell Henley - Shane Lowry
1 upp Ben Griffin - Rasmus Hojgaard
Collin Morikawa jafnt Tyrrel Hatton
Sam Burns jafnt Robert MacIntyre
Harris English 1/2 Viktor Hovland - leik lokið