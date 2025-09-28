Íþróttir | Golf | mbl | 28.9.2025 | 18:49

Ryderinn í beinni: Vonin lifir hjá Bandaríkjamönnum

Ryder-bikarinn

Shane Lowry og Rory McIlroy fagna eftir að hafa unnið leik sinn í gærkvöldi.

Ólæti áhorfenda í Ryder bikarnum – vallarþulurinn segir af sér

Úrslitin ráðast í keppninni um Ryder-bikarinn í golfi á milli Bandaríkjanna og Evrópu á Bethpage Black vellinum í Bandaríkjunum í dag. 

12 leikir fara fram á lokadeginum og þá er leikið maður á móti manni. Staðan í keppninni er 11,5 gegn 4,5 fyrir Evrópu. Bandaríkin þarf á kraftaverki að halda en 14,5 vinninga þarf til að vinna bikarinn. 

Mbl.is fylgist með í beinni textalýsingu. 

Viðureignir dagsins: 

3 upp Cameron Young - Justin Rose 
1 upp Justin Thomas - Tommy Fleetwood 
Bryson DeChambeau - Matt Fitzpatrick 3 upp
Scottie Scheffler jafnt Rory McIlroy 
Patrick Cantlay - Ludvig Aberg 1upp
Xander Schauffele jafnt Jon Rahm 
JJ Spaun jafnt Sepp Straka 
Russell Henley - Shane Lowry 1 upp
Ben Griffin jafnt Rasmus Hojgaard
1 upp Collin Morikawa Tyrrel Hatton 
Sam Burns jafnt Robert MacIntyre
1/2 Harris English - Viktor Hovland 1/2 - leik lokið

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Leiklýsing

Ryder-bikarinn opna loka
kl. 19:02 Textalýsing McIlroy jafnar strax gegn Scheffler á næstu holu.

