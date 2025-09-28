Ryderinn í beinni: Vonin lifir hjá Bandaríkjamönnum

Úrslitin ráðast í keppninni um Ryder-bikarinn í golfi á milli Bandaríkjanna og Evrópu á Bethpage Black vellinum í Bandaríkjunum í dag.
12 leikir fara fram á lokadeginum og þá er leikið maður á móti manni. Staðan í keppninni er 11,5 gegn 4,5 fyrir Evrópu. Bandaríkin þarf á kraftaverki að halda en 14,5 vinninga þarf til að vinna bikarinn.
Mbl.is fylgist með í beinni textalýsingu.
Viðureignir dagsins:
3 upp Cameron Young - Justin Rose
1 upp Justin Thomas - Tommy Fleetwood
Bryson DeChambeau - Matt Fitzpatrick 3 upp
Scottie Scheffler jafnt Rory McIlroy
Patrick Cantlay - Ludvig Aberg 1upp
Xander Schauffele jafnt Jon Rahm
JJ Spaun jafnt Sepp Straka
Russell Henley - Shane Lowry 1 upp
Ben Griffin jafnt Rasmus Hojgaard
1 upp Collin Morikawa - Tyrrel Hatton
Sam Burns jafnt Robert MacIntyre
1/2 Harris English - Viktor Hovland 1/2 - leik lokið