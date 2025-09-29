Myndskeið: Köstuðu bjórdós í eiginkonuna

Áhorfendur köstuðu bjórdós í Ericu McIlroy, eiginkonu kylfingsins Rory McIlroys, í Ryder-bikarnum í golfi sem fram fór á Bethpage Black-vellinum í Bandaríkjunum í gær.
Rory fékk að heyra það frá bandarískum áhorfendum alla helgina og var duglegur að svara fyrir sig en hann sagði áhorfanda meðal annars að halda kjafti á laugardeginum.
McIlroy var að fagna sigri á mótinu í gær, ásamt eiginkonu sinni, við 17. brautina þegar bjórdós var kastað í átt að þeim og lenti hún á Ericu.
Þetta fór ekki vel í Rory sem gagnrýndi áhorfendur og mótahaldara harðlega á blaðamannafundi að keppni lokinni.
Here’s the full scene as Rory McIlroy’s wife Erica got hit with a beer (glanced off her hat) on Saturday afternoon.— Dylan Dethier (@dylan_dethier) September 28, 2025
Rory and Lowry had just won on 18 and he was coming back to 17 to cheer on the groups behind — and celebrate with Euro fans.
Looked like someone hit the drink out… pic.twitter.com/vdG4mAny1s