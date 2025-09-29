Myndskeið: Köstuðu bjórdós í eiginkonuna

Íþróttir | Golf | mbl | 29.9.2025 | 9:24

Rory McIlroy fagnar sigri í Ryder-bikarnum ásamt liðsfélögum sínum í Evrópu-liðinu. AFP/Jamie Squire

Áhorfendur köstuðu bjórdós í Ericu McIlroy, eiginkonu kylfingsins Rory McIlroys, í Ryder-bikarnum í golfi sem fram fór á Bethpage Black-vellinum í Bandaríkjunum í gær. 

Rory fékk að heyra það frá bandarískum áhorfendum alla helgina og var duglegur að svara fyrir sig en hann sagði áhorfanda meðal annars að halda kjafti á laugardeginum.

McIlroy var að fagna sigri á mótinu í gær, ásamt eiginkonu sinni, við 17. brautina þegar bjórdós var kastað í átt að þeim og lenti hún á Ericu.

Þetta fór ekki vel í Rory sem gagnrýndi áhorfendur og mótahaldara harðlega á blaðamannafundi að keppni lokinni.

