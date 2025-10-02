Íþróttir | Golf | mbl | 2.10.2025 | 17:42

Biður McIlroy afsökunar

Rory McIlroy.
Rory McIlroy. AFP/Carl Recine

Derek Sprague, framkvæmdastjóri PGA-mótaraðarinnar í Bandaríkjunum, viðurkennir að stuðningsmenn Bandaríkjanna hafi gengið yfir strikið gagnvart norðurírska kylfingnum Rory McIlroy og eiginkonu hans Ericu á meðan keppni í Ryder-bikarnum stóð í New York um síðustu helgi.

Fúkyrðaflaumi var beint að Rory þegar hann var við keppni og svaraði hann stuðningsmönnum Bandaríkjanna gjarnan fullum hálsi. Þá var bjórglasi kastað í höfuð Ericu.

McIlroy er maður orða sinna

„Það er óheppilegt að fólk hafi farið yfir strikið í síðustu viku. Þetta á ekki heima í Ryder-bikarnum, í golfi yfir höfuð og við erum ekki ánægð með það sem gerðist í síðustu viku.

Ég hef ekki rætt við Rory eða Ericu en ég áætla að senda þeim tölvupóst með innilegri afsökunarbeiðni vegna þess sem átti sér stað,“ sagði Sprague í samtali við The Golf Channel.

