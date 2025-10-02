McIlroy er maður orða sinna

Kylfingurinn Rory McIlroy frá Norður-Írlandi lét athyglisverð ummæli að lokinni keppninni um Ryder-bikarinn í golfi árið 2023.
Ummælin eru því tveggja ára gömul en ástæða er til þess að rifja þau upp eftir sigur Evrópu gegn Bandaríkjunum í Ryder-bikarnum í New York á dögunum. Keppnin er sem kunnugt er á milli úrvalsliða Evrópu og Bandaríkjanna og fer fram á tveggja ára fresti.
Saga keppninnar nær 98 ár aftur í tímann en var lengi vel á milli Breta og Bandaríkjamanna en liði Breta var breytt í lið Evrópu árið 1979.
Eftir að lið Evrópu varð öflugra varð keppnin smám saman jafnari og lítt fyrirsjáanleg. Frá þeim tíma hefur verið fremur sjaldgæft að liðunum takist að vinna á útivelli. Lið Evrópu hafði síðast tekist að sigra í Bandaríkjunum árið 2012 en Bandaríkin hafa ekki unnið í Evrópu síðan 1993.
Á blaðamannafundi eftir sigur Evrópu í Róm fyrir tveimur árum sagðist Rory McIlroy vera þeirrar skoðunar að eitt stærsta afrekið í golfíþróttinni um þessar mundir væri að vinna Ryder-bikarinn á útivelli. „Og það munum við gera á Bethpage Black,“ sagði Rory McIlroy og átti þar við keppnina árið 2025 sem lauk síðasta sunnudag.
Hann stóð því við stóru orðin með þessari fullyrðingu og setti um leið vissa pressu á liðið.