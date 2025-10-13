Íþróttir | Golf | mbl | 13.10.2025 | 14:20

Tiger í sjöundu aðgerðina

Tiger Woods hefur lítið keppt síðustu ár.
Tiger Woods hefur lítið keppt síðustu ár. AFP/Paul Ellis

Illa gengur hjá Tiger Woods, einum þekktasta kylfingi sögunnar, að komast aftur á golfvöllinn vegna meiðsla.

Hinn 49 ára gamli Woods hefur ekki keppt á atvinnumóti frá því í júlí á síðasta ári vegna bakmeiðsla.

Tiger greindi frá því sjálfur á samfélagsmiðlinum X að hann þyrfti á aðgerð að halda til að fá bót meina sinna.

Aðgerðin er sú sjöunda sem Bandaríkjamaðurinn fer í á síðustu tíu árum vegna bakmeiðsla. Hann hefur lítið keppt frá því hann lenti í alvarlegu bílslysi árið 2021.

Tiger hefur unnið 15 risamót á ferlinum og er af flestum talinn einn allra besti kylfingur allra tíma.

mbl.is
Fleira áhugavert
Alls kyns ósannindi sögð um húsið Ungt, klárt og „peppað“ fólk með skýr markmið Heita því að eyðileggja öll neðanjarðargöng Hamas Þetta verður langt kvöld
Fleira áhugavert
Ungt, klárt og „peppað“ fólk með skýr markmið Tugir smáskjálfta: Bið eftir gosi styttist Vilja frekar samstarf en sameiningu Nýju frumvarpi harðlega mótmælt