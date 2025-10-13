Tiger í sjöundu aðgerðina

Illa gengur hjá Tiger Woods, einum þekktasta kylfingi sögunnar, að komast aftur á golfvöllinn vegna meiðsla.
Hinn 49 ára gamli Woods hefur ekki keppt á atvinnumóti frá því í júlí á síðasta ári vegna bakmeiðsla.
Tiger greindi frá því sjálfur á samfélagsmiðlinum X að hann þyrfti á aðgerð að halda til að fá bót meina sinna.
Aðgerðin er sú sjöunda sem Bandaríkjamaðurinn fer í á síðustu tíu árum vegna bakmeiðsla. Hann hefur lítið keppt frá því hann lenti í alvarlegu bílslysi árið 2021.
Tiger hefur unnið 15 risamót á ferlinum og er af flestum talinn einn allra besti kylfingur allra tíma.