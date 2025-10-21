Gunnlaugur vann mót í Bandaríkjunum

Íslenski landsliðskylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson stóð uppi sem sigurvegari á Fallen Oak Collegiate Invitational-mótinu í bandaríska háskólagolfinu í gærkvöldi.
Þetta er annar sigur Gunnlaugs undir merkjum LSU, en ungstirnið hefur hafið tímabilið af miklum krafti. Sex af tuttugu sterkustu skólum landsins mættu til leiks og margir af bestu áhugakylfingum heims voru á meðal keppenda.
Fallen Oak-mótið fór fram á samnefndum velli í Mississippi dagana 18.-20. október. Leikinn var 54 holu höggleikur í bæði einstaklings- og liðakeppni. Fjórtán skólar sendu lið í mótið, en keppendur voru alls 81.
Gunnlaugur lék hringina þrjá á 66-70-67 höggum og var þrettán undir pari í heildina.
Skóli Gunnlaugs, LSU, varð jafn í efsta sæti liðakeppninnar á 32 höggum undir pari. Þar leika sex kylfingar fyrir hvern skóla og gilda fjögur bestu skor liðsins á hverjum degi. LSU var í yfirburðastöðu fyrir lokahringinn, en tapaði ellefu höggum til Alabama-háskólans á lokahringnum. Liðin deildu því gullinu.
Tímabilið fer frábærlega af stað hjá Gunnlaugi Árna, en hann hefur verið í efstu ellefu sætunum í öllum fjórum háskólamótum tímabilsins. Hann situr í 13. sætinu á heimslista áhugamanna sem stendur, en með árangrinum þykir þó líklegt að hann taki stökk upp listann á næstu dögum.