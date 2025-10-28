Íþróttir | Golf | mbl | 28.10.2025 | 18:23

Barnabarn Trumps í sterkustu golfmótaröðinni

Donald Trump og Kai Trump.
Donald Trump og Kai Trump. AFP/Mandel Ngan

Kai Trump, barnabarn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, mun í næsta mánuði taka þátt í móti á LPGA mótaröðinni í golfi, sem er sú sterkasta í heimi.

Kai, sem er 18 ára, er elsta dóttir Donalds Trumps yngri og þykir gífurlega efnilegur kylfingur. Bandaríkjaforseti er mikill áhugamaður um golf, á nokkra golfvelli og spilar mjög reglulega.

Hún fær undanþágu styrktaraðila til þess að taka þátt í The Annika-mótinu í Belleair í Flórída, sem hefst þann 13. nóvember næstkomandi.

Kai mun á næsta ári hefja nám við háskólann í Miami þar sem hún keppa í bandaríska háskólagolfinu.

mbl.is
