Gunnlaugur í níunda sæti heimslistans

Gunnlaugur Árni Sveinsson er í fyrsta skipti á meðal tíu efstu á heimslista áhugakylfinga en listinn var uppfærður í dag. Er íslenski kylfingurinn í níunda sæti.
Hann vann sitt annað mót í bandaríska háskólagolfinu í síðustu viku. Fyrir árangurinn hlaut Gunnlaugur 21,85 stig á heimslistanum, sem gerir sigurinn sterkasta sigur íslensks áhugakylfings frá upphafi.
Til samanburðar fékk Gunnlaugur 14,9 stig á heimslista fyrir sinn fyrsta sigur í háskólagolfinu. Gunnlaugur keppir væntanlega ekki meira á árinu en gæti þrátt fyrir það komist enn hærra á listanum á næstu vikum.