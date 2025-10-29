Íþróttir | Golf | mbl | 29.10.2025 | 13:41

Gunnlaugur í níunda sæti heimslistans

Gunnlaugur Árni Sveinsson er að gera glæsilega hluti.
Gunnlaugur Árni Sveinsson er að gera glæsilega hluti. mbl.is/Óttar

Gunnlaugur Árni Sveinsson er í fyrsta skipti á meðal tíu efstu á heimslista áhugakylfinga en listinn var uppfærður í dag. Er íslenski kylfingurinn í níunda sæti.

Hann vann sitt annað mót í bandaríska háskólagolfinu í síðustu viku. Fyrir árangurinn hlaut Gunnlaugur 21,85 stig á heimslistanum, sem gerir sigurinn sterkasta sigur íslensks áhugakylfings frá upphafi.

Til samanburðar fékk Gunnlaugur 14,9 stig á heimslista fyrir sinn fyrsta sigur í háskólagolfinu. Gunnlaugur keppir væntanlega ekki meira á árinu en gæti þrátt fyrir það komist enn hærra á listanum á næstu vikum.

