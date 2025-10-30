Íþróttir | Golf | mbl | 30.10.2025 | 13:20

Mikið undir hjá Íslendingunum á Spáni

Guðmundur Ágúst Kristjánsson keppir á Spáni.
Guðmundur Ágúst Kristjánsson keppir á Spáni. mbl.is/Óttar

Dagbjartur Sigurbrandsson, Guðmundur Ágúst Kristjánsson og Haraldur Franklín Magnús, GR, hefja í dag leik á 2. stigi úrtökumóta fyrir Evrópumótaröðina í golfi, sterkustu mótaröð Evrópu.

Fjögur úrtökumót eru leikin samtímis dagana 30. október - 2. nóvember. Öll fara þau fram á Spáni. Í hvert mót mæta 72 kylfingar til leiks og spila um 24 laus sæti í lokaúrtökumótinu.

Sjö íslenskir kylfingar tóku þátt í 1. stigi úrtökumótanna í september, en einungis tveir þeirra komust áfram. Guðmundur Ágúst vann sitt úrtökumót í Svíþjóð og tryggði sér með því sæti á 2. stiginu.

Mót hans fer fram á Fontanals Golf Club-vellinum í Girona. Guðmundur lék völlinn fyrr á árinu í Challenge de España-mótinu á Áskorendamótaröðinni, og lauk þar leik í 47. sæti á sex höggum undir pari.

mbl.is
