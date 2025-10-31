Íslandsmeistarinn í góðum málum á Spáni

Dagbjartur Sigurbrandsson er í góðum málum eftir tvo hringi af fjórum á 2. stigs úrtökumóti fyrir Evrópumótaröðina í golfi.
Íslandsmeistarinn lék á fimm höggum undir pari í dag og fór upp í 21. sæti en 24 efstu kylfingar fara á lokastig úrtökumótaraðarinnar. Hann er á samtals fjórum höggum undir pari.
Guðmundur Ágúst Kristjánsson lék á þremur höggum undir pari í dag og er samtals á pari. Hann er fjórum höggum frá 24 efstu sætunum.
Haraldur Franklín Magnús lék á einu höggi yfir pari í dag og er á samtals einu höggi undir pari. Er hann jafn í 48. sæti.