Barnabarn Trumps vildi ekki svara spurningum um hann

Kai Trump hafði lítinn áhuga á að svara spurningum um afa sinn, Donald Trump Bandaríkjaforseta, í viðtali á fyrsta LPGA-golfmóti sínu á ferlinum.
Kai Trump, sem er aðeins 18 ára gömul, keppir á „The Annika“-mótinu sem heitir eftir sænsku golfgoðsögninni Anniku Sörenstam. Mótið fer fram í Flórída.
Donald Trump er sjálfur mikill áhugamaður um golf og hefur Kai sagt afa sinn vera mikinn innblástur fyrir sig þegar kemur að íþróttinni. Þau hafa margoft spilað golf saman og var Kai meðal annars spurð hvernig væri að mæta honum.
„Þið getið velt því fyrir ykkur,“ svaraði Kai einfaldlega.
Hún var síðan spurð hvor væri betri, hún eða afi hennar.
„Ég get ekki tjáð mig mikið um það,“ sagði Kai sem hafði lítinn áhuga á að ræða afa sinn.
Kai er með á mótinu vegna boðs frá styrktaraðila en hún er númer 461. á heimslistanum.