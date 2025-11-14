Íþróttir | Golf | mbl | 14.11.2025 | 17:16

Barnabarn Trumps í neðsta sæti

Kai Trump átti erfitt uppdráttar á fyrsta hring í gær.
Kai Trump átti erfitt uppdráttar á fyrsta hring í gær. AFP/Julio Aguilar

Fyrsta mót Kai Trump, barnabarns Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, á LPGA-mótaröðinni í golfi byrjaði ekki sérlega vel. Er hún í neðsta sæti af 108 kylfingum á Annika-mótinu í Belleair í Flórída eftir fyrsta hring.

Trump, sem er aðeins 18 ára gömul, fékk undanþágu styrktaraðila til að taka þátt í sterkustu mótaröð heims og lék fyrsta hring á 83 höggum, 13 höggum yfir pari vallarins.

Barnabarn Trumps vildi ekki svara spurningum um hann
Frétt af mbl.is

Barnabarn Trumps vildi ekki svara spurningum um hann

Hún var með níu skolla og tvo tvöfalda skolla.

„Ég var svo sannarlega mun stressaðri en ég bjóst við. En mér fannst ég ná mörgum góðum höggum hérna. Ég náði mörgum góðum höggum en þau fóru bara á vitlausa staði,“ sagði táningurinn Trump í samtali við heimasíðu LPGA.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Það hefur enginn talað við mig“ „Þá getum við gleymt því að PCC opni aftur“ „Þar erum við að sumu leyti eftirbátar“ Nýta ungmenni og leita uppi fólk í búsetuúrræðum
Fleira áhugavert
Kynnir nýja bandaríska hernaðaraðgerð „Það hefur enginn talað við mig“ Eldur í gámi Sorpu á Granda Allur vafi tekinn af um málfrelsi