Barnabarn Trumps í neðsta sæti

Fyrsta mót Kai Trump, barnabarns Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, á LPGA-mótaröðinni í golfi byrjaði ekki sérlega vel. Er hún í neðsta sæti af 108 kylfingum á Annika-mótinu í Belleair í Flórída eftir fyrsta hring.
Trump, sem er aðeins 18 ára gömul, fékk undanþágu styrktaraðila til að taka þátt í sterkustu mótaröð heims og lék fyrsta hring á 83 höggum, 13 höggum yfir pari vallarins.
Hún var með níu skolla og tvo tvöfalda skolla.
„Ég var svo sannarlega mun stressaðri en ég bjóst við. En mér fannst ég ná mörgum góðum höggum hérna. Ég náði mörgum góðum höggum en þau fóru bara á vitlausa staði,“ sagði táningurinn Trump í samtali við heimasíðu LPGA.