Gífurleg aukning kylfinga á Íslandi

Kylfingar á Íslandi hafa aldrei verið fleiri. Samkvæmt nýjustu tölum Golfsambands Íslands er heildarfjöldi skráðra kylfinga 29.370, sem er 11.5% aukning á milli ára.
Þetta er fjölgun um rúmlega 3.000 kylfinga frá því á síðasta ári, sem er mesta árlega aukning kylfinga frá upphafi á Íslandi. Aukningin frá árinu 2019 er 65%.
Aukning var í öllum aldursflokkum hjá bæði körlum og konum á milli ára, en mesta fjölgunin varð í hópi kylfinga undir þrítugu. Kylfingum á aldursbilinu 20-29 ára fjölgaði um 23.4%, 16-19 ára um 28.2% og 15 ára og yngri um 22.9%.
Þessa aukningu má að hluta til skýra með auknu aðgengi og bættri tækni golfherma, félagslega hluta golfsins og sýnileika íþróttarinnar á samfélagsmiðlum.
Áhugi ungs fólks á golfíþróttinni vex með hverju árinu og má með sanni segja að ný kynslóð kylfinga sé komin á velli landsins.
Eftirspurnin í golf á síðustu árum hefur verið gríðarleg. Árið 2019 voru 17.850 kylfingar skráðir í golfklúbba landsins og hefur kylfingum því fjölgað um 65% á síðustu 6 árunum.
Golfsambandið er í dag næstfjölmennasta íþróttasambandið innan ÍSÍ, en gæti orðið það fjölmennasta á næstu árum.