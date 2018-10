Glæsilegt mark Guðjóns (myndskeið)

Guðjón Valur Sigurðsson á eitt af fimm mörkum sem tilnefnd eru sem besta mark fjórðu umferðarinnar í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í handknattleik sem fram fór um helgina.

Guðjón Valur skoraði 6 mörk í tapi Rhein-Neckar Löwen gegn Vardar frá Makedóníu og markið sem er tilnefnt skoraði hann með því að grípa boltann með annarri hendinni í loftinu en markið má sjá í meðfylgjandi myndskeiði.

Another moment of brilliance from @CRuesga11's box of tricks leads the Top 5 Goals from #veluxehfcl Round 4. Magic from the @Sporting_CP star ✨ pic.twitter.com/0JOOi3Qxk3