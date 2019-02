Flott mörk hjá Ólafi og Stefáni (myndskeið)

Mörk sem landsliðsmennirnir Ólafur Andrés Guðmundsson og Stefán Rafn Sigurmannsson skoruðu fyrir lið sín í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í handknattleik um nýliðna helgi eru meðal fimm bestu markanna sem skoruð voru í næstsíðustu umferð Meistaradeildarinnar.

Bæði Ólafur og Stefán Rafn voru atkvæðamiklir með liðum sínum og voru markahæstir. Ólafur skoraði 9 mörk í tapi Kristianstad gegn Vardar Skopje og Stefán Rafn skoraði 6 mörk í tapi Pick Sze­ged gegn Nantes.

Fimm bestu mörkin í umferðinni má sjá í myndskeiðinu hér að neðan.

Names as Fabregas, Razgor, Gudmundsson and more!



Check out the top 5 goals of last week and choose your favourite one 👍@HCVardar @FCBHandbol @bgkmeshkova @IFKKristianstad @pickhandball#veluxehfcl pic.twitter.com/ZsOOBvrUtA