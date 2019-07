Níu marka íslenskur sigur í fyrsta leik

View this post on Instagram

Stelpurnar í U19 sigruðu Grikkland 22-13 á EM í Búlgaríu í dag. Staðan í hálfleik var 13-7 fyrir Ísland Tinna Sól Björgvinsdóttir var valin maður leiksins hjá Íslandi en hún var markahæst með 6 mörk. Þá átti Sara Sif Helgadóttir fínan leik í markinu og varði 13 skot. Nánar um leikinn kemur inn á heimasíðu HSÍ seinna í kvöld.

