Berta Rut í sérflokki í tapleik

Íslensku U19 stelpurnar fengu skell á móti heimakonum á EM í Búlgaríu í kvöld. Lokatölur 24-16 fyrir Búlgaríu. Í hálfleik var staðan 15-8 fyrir Búlgaríu. Berta Rut Harðardóttir var valin maður leiksins hjá Íslandi. Nánari upplýsingar um leikinn koma inn á heimasíðu HSÍ í kvöld. #stelpurnarokkar #u19kv

