„Það eru fyrst og fremst vonbrigði að hafa tapað þessum leik svona stórt,“ sagði Ásdís Þóra Águstsdóttir, leikmaður Vals, í samtali við mbl.is eftir 31:24-tap liðsins gegn Skuru í síðari leik liðanna í 1. umferð EHF-bikarsins í handknattleik í Origo-höllinni á Hlíðarenda í kvöld.

Fyrri leik liðanna lauk með 23:22-sigri Vals á föstudaginn síðasta á Hlíðarenda. Skuru vann því einvígið samanlagt 53:47 og er áfram í næstu umferð en Valsliðið er úr leik.

„Við dettum niður á of stórum köflum í leiknum og náum í raun aldrei að koma til baka eftir það. Þetta endaði þess vegna í allt of stóru tapi. Við byrjum seinni hálfleikinn illa og missum þær of langt fram úr okkur. Við sýnum ágætis karakter með því að koma aðeins til baka undir restina en því miður var það bara of seint í rassinn gripið.“

Ásdís Þóra átti frábæran leik, skoraði sex mörk og var næstmarkahæst í liðinu, en hún tók af skarið undir restina þegar fáir leikmenn Vals þorðu að láta vaða á markið.

„Ég greip tækifærið þarna undir lokin og keyrði aðeins á þær. Við vorum að tapa með tíu mörkum og höfðum svo sem litlu að tapa og ég skaut bara á markið. Þetta var fyrst og fremst frábært tækifæri fyrir mig persónulega að fá að spreyta mig gegn svona góðum leikmönnum og liði og ég komst ágætlega frá mínu í dag.“

Ásdís Þóra er aðeins 17 ára gömul en hún ætlar sér stóra hluti í framtíðinni en þess má til gamans geta að hún er dóttir Ágústar Þórs Jóhannssonar, þjálfara Valsliðsins.

„Ég er með háleit markmið, bæði þegar kemur að félagsliði og landsliði, og ég stefni hátt í framtíðinni,“ sagði Ásdís Þóra í samtali við mbl.is.