Ótrúlegt mark Óðins í Meistaradeildinni (myndskeið)

Danska liðið GOG vann öruggan 33:24-útisigur á Kristianstad frá Svíþjóð í Íslendingaslag í 1. umferð Meistaradeildar Evrópu í handbolta í dag.

Óðinn Þór Ríkharðsson skoraði tvö mörk fyrir GOG en Arnar Freyr Arnarsson komst ekki á blað. Viktor Gísli Hallgrímsson varði eitt skot í markinu. Teitur Örn Einarsson skoraði sex fyrir Kristianstad en Ólafur Andrés Guðmundsson skoraði ekki.

Góður leikur Sigvalda Björns Guðjónssonar fyrir norska liðið Elverum dugði ekki til á heimavelli gegn dönsku meisturunum í Aalborg. Lokatölur urðu 34:24, Aalborg í vil. Sigvaldi skoraði fimm mörk fyrir Elverum og Janus Daði Smárason skoraði eitt fyrir Aalaborg. Ómar Ingi Magnússon lék ekki með Aalborg.

Þá gerði þýska liðið Kiel 30:30 jafntefli við Kielce frá Póllandi á heimavelli sínum. Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði ekki fyrir Kiel.

Hér að neðan má sjá stórglæsilegt mark Óðins Þórs í dag.

